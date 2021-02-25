Шарий послал Зеленского в задницу и оказался в розыске

Блогера и оппозиционного политика Анатолия Шария, который не явился на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ), объявили в государственный розыск. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» в четверг, 25 февраля.

Следователи ознакомили адвоката с материалами уголовного дела, которые служили для сообщения о подозрении, и вручили ему ходатайство об избрании меры пресечения Шарию, которое правоохранители направят в суд.

Ранее Шарий прокомментировал объявление ему СБУ подозрения в государственной измене и разжигании межнациональной розни. По его словам, у «психически нездорового» президента Украины Владимира Зеленского сорвало крышу. «Пошли они в задницу с этой госизменой», — сказал Шарий. Оппозиционер добавил, что будет бороться за свои права в Европейском союзе (ЕС), а не на Украине, которую он назвал «черной дырой», а Зеленского — «карликом недоразвитым».

16 февраля СБУ заподозрила Шария в государственной измене и разжигании национальной вражды. По версии следствия, он осуществлял деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере «по заказу иностранных структур». В ведомстве считают, что Шарий с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телеканалы помогал государственным и неправительственным структурам России в проведении информационных спецопераций.

Некоторые украинские политики и СМИ называют Шария пророссийским блогером. Его неоднократно обвиняли в связях с Кремлем. По данным журналистов, Шарий проживает в настоящее время в Испании.