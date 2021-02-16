Украинского оппозиционера Шария заподозрили в госизмене и работе на Россию

Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила лидера оппозиционной Партии Шария Анатолия Шария в государственной измене и разжигании национальной вражды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает «Страна.ua».

«По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур», — говорится в сообщении СБУ.

В ведомстве уточнили, что оппозиционеру предъявлено подозрение по статьям («Государственная измена») и («Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности») Уголовного кодекса Украины. Доказательства следствия подтверждены экспертными исследованиями, которые установили, что «в интервью и выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины», уточнили в СБУ.

По версии следствия, Шарий с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы способствовал государственным и неправительственным структурам России в проведении специальных информационных операций.

«Пропагандист занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событий на востоке страны. Целью было обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов», — добавили в ведомстве

Некоторые украинские политики и СМИ называют Шария пророссийским блогером. Его неоднократно обвиняли в связях с Кремлем.