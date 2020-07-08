Блогер Анатолий Шарий обвинил офис Зеленского в заказе его убийства

Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что офис президента Украины Владимира Зеленского заказал его убийство. С такими обвинениями он выступил в новом видео на YouTube.

В ролике Шарий показал лист бумаги с написанным от руки текстом, который, как он утверждает, передан в испанскую полицию. «В данном заявлении некто Александр Золотухин указывает на то, что он получил заказ на политическое убийство политика и блогера Анатолия Шария», — отметил он.

По словам Шария, в тексте Золотухин указывает, что получил заказ от людей, которые «имеют непосредственное отношение к офису президента Украины Зеленского». Блогер убежден, что мужчину хотели выставить единственным виновным и снять подозрение с «настоящего заказчика».

Шарий также продемонстрировал скриншоты переписки, где якобы говорится о намерении заказать его убийство. Блогер сообщил, что к подготовке преступления причастен заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Шарий потребовал официальных комментариев от администрации Зеленского.

Несколько украинских политиков и СМИ называют Анатолия Шария пророссийским блогером. Его также обвиняли в связях с Кремлем. По данным статистики Alexa Internet за последние 30 дней, 36 процентов посетителей сайта Шария находятся в России, 23,3 процента — на Украине.

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