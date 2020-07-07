Зеленского обвинили в дискриминации русскоязычных

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступила с заявлением, в котором потребовала от президента Украины Владимира Зеленского прекратить дискриминацию русскоязычных жителей страны. Оно опубликовано на сайте политической силы.

«Право говорить, учиться и получать информацию на родном языке — неотъемлемые естественные права каждого человека. В демократическом государстве их обеспечение является обязанностью для власти. Но на Украине Зеленского в основе языковой и культурной политики лежат не права и Конституция, а националистические догмы и прихоть чиновника», — говорится в сообщении.

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Члены партии обвинили власти в языковой дискриминации и потребовали обеспечить языковые и культурные «права русскоязычных украинских граждан». В заявлении уточняется, что для этого депутаты Верховной Рады должны внести изменения в законодательство, чтобы гарантировать право свободно использовать русский и языки других национальных меньшинств.

7 июля Конституционный суд Украины начал рассмотрение представления, поданного депутатами от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», о соответствии конституционным нормам закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он был разработан правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов власти, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

В марте Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который ликвидирует в стране русскоязычные школы с сентября 2020-го. Учащиеся из русскоязычных семей с пятого класса должны будут изучать на украинском языке не менее 80 процентов предметов. Программы обучения на русском отменяются.

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