На Украине заявили о невозможности сделать русский язык государственным

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о невозможности сделать русский язык вторым государственным в стране. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает «Интерфакс-Украина».

Данилов называл вопрос языка очень важным и принципиальным для государства. «Никакого второго, русского, у нас быть не может — не потому, что его не надо изучать, его не надо знать. Если мы говорим об Украине, это должен быть только государственный украинский язык», — сказал он.

Секретарь СНБО также призвал изучать английский с детского сада. «Все граждане Украины, если мы хотим быть в цивилизованном мире, должны знать, использовать английский язык. Это обязательная вещь», — подчеркнул он.

В июле 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов власти, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

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