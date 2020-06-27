Facebook «переименовал» Киев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил на своей странице в Facebook, что cоцсеть решила изменить правило написания названия Киева на английском языке.

Оно будет заменено с «Kiev» на «Kyiv», согласно официальной транслитерации украинского алфавита. «Инженеры соцсети переключили все на использование Kyiv. Раньше, если вы хотели отметить нашу столицу, то первой опцией по определению алгоритм предлагал Kiev. Отныне это будет Kyiv — адреса и места, в которых упоминается столица Украины, будут использовать именно такую транслитерацию с украинского, а не с русского языка», — написал дипломат.

Кулеба добавил, что «переименование» не затронет старые отметки с названием украинской столицы, но зато новые будут «правильными». «Я благодарю Facebook за это решение. Столица Украины имеет право на транслитерацию с украинского, а не с русского языка. Этот важный шаг поможет нам исправить #KyivNotKiev и в остальном киберпространстве», — резюмировал глава МИД Украины.

В июне 2019 года совет США по географическим названиям решил изменить правило написания Киева в международной базе. Вариант написания украинской столицы был также изменен на «Kyiv».

Кампания по переименованию украинской столицы в английском языке началась еще в 2018 году. Одними из первых к новому правописанию перешли институты Евросоюза. На название Kyiv вместо Kiev по-разному реагируют в западных странах. В английском произношение слова фактически не отличается, изменения произошли лишь во внешнем виде.

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