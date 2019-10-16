Американская газета «переименовала» Киев

Московский корреспондент американской газеты The Washington Post Эми Феррис-Ротман (Amie Ferris-Rotman) сообщила в Twitter, что издание будет по-другому называть столицу Украины в своих текстах.

По ее словам, теперь в статьях WP вместо «Kiev» будет указываться «Kyiv». Решение редакция газеты объяснила тем, что употребление Kyiv соответствует предпочтениям украинских властей и изменениям, осуществленным другими международными информационными организациями, в том числе агентством Associated Press.

Феррис-Ротман уточнила, что обозначение Kiev все еще может встречаться на страницах издания в отдельных случаях. Среди исключений: исторический контекст, упоминание котлеты по-киевски (chicken Kiev) и цитирование текстов, уже написанных на английском с Kiev.

В июне 2019 года совет США по географическим названиям решил изменить правило написания Киева в международной базе. Вариант написания украинской столицы был изменен с «Kiev» на «Kyiv».

Как пишет Euronews, кампания по переименованию украинской столицы в английском языке началась еще в 2018 году. Одними из первых к новому правописанию перешли институты Евросоюза. На название Kyiv вместо Kiev по-разному реагируют в западных странах. В английском произношение слова фактически не отличается, изменения произошли лишь во внешнем виде.

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