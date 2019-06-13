В России не станут переименовывать Киев

В Росреестре заявили, что не видят основания для изменения написания столицы Украины с «Kiev» на «Kyiv», передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что решения совета США по географическим наименованиям «не являются обязательными или рекомендательными для картографических служб других стран, в том числе России». В соответствии с распоряжением президента «О написании названий государств — бывших республик СССР и их столиц», на территории страны принято написание Киева как «Kiev», говорится в сообщении.

В Росреестре также указали на то, что Украинская картографическая служба на протяжении трех лет не принимает участия в работе Межгосударственного совета по геодезии и картографии стран СНГ, в отличие от служб Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана.

Ранее сообщалось, что совет США по географическим названиям решил изменить правило написания Киева в международной базе. Так, с 17 июня написание украинской столицы будет заменено с «Kiev» на «Kyiv». В дипмиссии отметили важность данного решения для изменения написания официального названия Киева во всем мире.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!