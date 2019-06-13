Россия
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Путин уволил двух генералов из дела Голунова
В Госдуме задумались о компенсациях за незаконное уголовное преследование
Экс-президент Армении отказался защищать честь и достоинство от Пашиняна
F-35C на сверхзвуке разрушится и станет заметным
Названо число россиян на атакованном в Оманском заливе танкере
Женщина случайно отправила неприличное фото незнакомке
На Украине вспомнили о зачистке Мариуполя
Россию взволновали беспилотники США в Польше
Неизвестный подсунул Алибасову чужого лысого кота и забрал 800 тысяч рублей
Новости партнеров

В России не станут переименовывать Киев

Перейти в «Мою Ленту»

В Росреестре заявили, что не видят основания для изменения написания столицы Украины с «Kiev» на «Kyiv», передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что решения совета США по географическим наименованиям «не являются обязательными или рекомендательными для картографических служб других стран, в том числе России». В соответствии с распоряжением президента «О написании названий государств — бывших республик СССР и их столиц», на территории страны принято написание Киева как «Kiev», говорится в сообщении.

В Росреестре также указали на то, что Украинская картографическая служба на протяжении трех лет не принимает участия в работе Межгосударственного совета по геодезии и картографии стран СНГ, в отличие от служб Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана.

Ранее сообщалось, что совет США по географическим названиям решил изменить правило написания Киева в международной базе. Так, с 17 июня написание украинской столицы будет заменено с «Kiev» на «Kyiv». В дипмиссии отметили важность данного решения для изменения написания официального названия Киева во всем мире.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
США переименовали Киев
На Украине изменили написание русских фамилий
На Украине узаконили «поэток» и «членкинь»
Другие материалы рубрики
Россия00:0112 июня

«Сталин — это миф»

Как россияне разрываются между осуждением репрессий и любовью к вождю
17:3712 июня

Стало известно о поручениях Путина по делу Голунова

13:57Сегодня

Российский учитель физкультуры умер от передозировки наркотиками

12:38Сегодня

Попросившие канадского убежища россияне рассказали о горящей земле

Россия10:2610 июня
Иван Голунов

«Натянуть показания, усилить симптомы, пойти на хитрость»

Что российские врачи думают о деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова
16:5612 июня

Улицы российского города превратились в реки

12:28Сегодня

Стали известны подробности гибели 26-летней киберспортсменки

12:12Сегодня

Россия ответит на размещение в Польше ударных беспилотников США

Россия00:0411 июня
Бойцы передового отряда российских миротворческих сил на военном аэродроме Слатина вблизи Приштины

«Все вело к третьей мировой»

Самая дерзкая военная операция 90-х: бросок на Приштину в воспоминаниях очевидцев
14:3412 июня

В Москве «заминировали» крупнейшие парки и метро

11:52Сегодня

Упавший на проходной больницы россиянин не дождался помощи и умер

10:36Сегодня

Медики предостерегли об опасности кофе

Россия
«Сталин — это миф»
Как россияне разрываются между осуждением репрессий и любовью к вождю
«Целую неделю хоронили школьников»
 
Бойцы передового отряда российских миротворческих сил на военном аэродроме Слатина вблизи Приштины«Все вело к третьей мировой»
Самая дерзкая военная операция 90-х: бросок на Приштину в воспоминаниях очевидцев
В России не станут переименовывать Киев
Российский учитель физкультуры умер от передозировки наркотиками
Попросившие канадского убежища россияне рассказали о горящей земле
Стали известны подробности гибели 26-летней киберспортсменки
Все материалы
Мир
В Оманском заливе атакованы два танкера
После попадания торпеды один из них загорелся. Цены на нефть уже выросли
Россию взволновали беспилотники США в Польше
Названо число россиян на атакованном в Оманском заливе танкере
Российские самолеты атаковали террористов по просьбе Турции
Джихадисты атаковали позиции сирийской армии и понесли потери
«Влечение между мужчинами считалось нормальным»
 
Незаметный геноцид
Тысячи христиан истребляют по всему миру. Но Запад этого не замечает
Все материалы
Бывший СССР
Земли раздора
В Карабахе назревает заговор против премьера Армении. Кому это выгодно?
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
В Белоруссии казнили убийцу трех человек
Задержания на несанкционированном митинге в Алматы«Все идет красиво»
В Казахстане прошли первые выборы без Назарбаева. Почему остались недовольные?
В Латвии решили запретить советскую символику и военную форму
Зеленский призвал США усилить санкции против России
Новый президент Украины продолжит курс Порошенко на сближение с Западом
Президент Молдавии собрался вывести людей на улицы
В стране политический кризис: Додон воюет с парламентом и боится за свою жизнь
Все материалы
Экономика
«В Италии бизнесмены хотят инвестировать в Крым»
Проводник итальянских денег в Россию о санкциях, политике и мифах
«Вернуть рынку былое величие»
Сотрудничество России и Китая в энергетической сфере спасет мировую экономику
Тайные советники
Обман на миллиарды и торговля секретными данными. Как консалтинг ведет бизнес к краху
«Раннее развитие, значит своевременное»
Образовательный бизнес как идея для своего дела
Россияне перешли на дешевое отечественное вино
Названы главные страхи российского бизнеса
Чубайс предложил ввести новый налог
Все материалы
Силовые структуры
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
В России годами подбрасывают наркотики. Полицейские и потерпевшие рассказали, как и зачем
Синдром истребителя
Новые подробности расследования катастрофы SSJ-100 в Шереметьево: что подвело пилотов?
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Путин уволил двух генералов из дела Голунова
Адвокат допустил «воскрешение» главаря банды Цапков
Охранник московского ночного клуба избил чемпиона по бальным танцам
Россияне пожаловались в прокуратуру на «воскресшего» главаря банды Цапков
Все материалы
Наука и техника
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
Спускают на землю
США запрещают российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег
«Везде мерещились интриги и заговоры»
Кто стал последней жертвой карательной машины Сталина?
F-35C на сверхзвуке разрушится и станет заметным
Google слила дизайн Pixel 4 за пять месяцев до анонса
В США назвали Крым ракетным «ежом»
Для Дальнего Востока нашлись подходящие танки
Все материалы
Спорт
Зазвездились
«Реал» потратил на новичков сотни миллионов. Но так и не стал непобедимым
Мамаев утратил веру в освобождение
«Манчестер Юнайтед» назначил цену на Погба
Усик отказался биться с Поветкиным из-за «политической грязи»
Ибрагимович побил рекорд по зарплате в MLS
«Спартак» нацелился на футболиста «Ромы»
Нурмагомедов прошелся по боксу и назвал лучшего тяжеловеса в мире
Все материалы
Культура
Сладкая жизнь
Этот фотограф учился у Феллини и Висконти и прославился, снимая женскую красоту
«Мы частицы в операционной системе Вселенной»
Dream Theater о проге, металле, мертвой музыке и русском хоккее
Что смотреть летом
От Бессона до Леброна: главные кинопремьеры сезона
В России потребовали запретить сериал «Чернобыль» и засудить создателей
Неизвестный подсунул Алибасову чужого лысого кота и забрал 800 тысяч рублей
Лазарев представил русскоязычную версию песни с «Евровидения»
Умерла актриса из «Секса в большом городе»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Дикие пранки, задницы и никаких правил»
Русский блогер провоцирует весь мир и снимает порно в США. Почему в России его не знают?
Раскрыты окончательные итоги проверки шоу «Голос. Дети»
Как накручивали голоса за дочь Алсу в регионах
Иван ГолуновЖурналиста Голунова решили отпустить
Его вина не доказана. Глава МВД обещает уволить главного московского борца с наркотиками
Дочь Алсу похвасталась своим первым клипом и стала жертвой травли
«То, что произошло — невероятно»
Арест журналиста Ивана Голунова: главное
Атака на Telegram стала причиной глобального сбоя
Известный журналист пропал без вести во время подготовки репортажа
Все материалы
Ценности
Ани ЛоракШумный протест и длинные косы
Самые властные и привлекательные женщины Украины
Под каблуком
Женщин по всему миру заставляют носить шпильки. Кто это придумал?
«В церковь они ходят в мини-юбках и декольте»
Мат, откровенные наряды и религиозность: как живут женщины на Балканах
Покупатели подрались на полу из-за одежды и рассмешили пользователей сети
Самая молодая миллиардерша перестаралась с фотошопом и оказалась неузнанной
Невеста похвасталась большим кольцом и была высмеяна за маникюр
Раскрыто тайное значение подарка принца Гарри Меган Маркл
Все материалы
Путешествия
«Дорога даст все, что тебе нужно»
Эти люди идут пешком почти 500 километров в поисках прозрения. Но находят совсем другое
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Мертвый сезон
Десятки альпинистов погибают в попытке покорить Эверест. Всему виной жажда наживы
Ребенка унесло в океан на надувном единороге
Плесень в обеде на борту самолета ужаснула пассажира и пользователей сети
Стеклянный пол аттракциона лопнул под ногами напуганных туристов
Мужчина закричал о бомбе на борту самолета и был арестован
Все материалы
Из жизни
«Здесь не привыкли жаловаться, как в России»
История россиянки о жизни в Швейцарии
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Рэймонд ВаннивенховенСтарина Рэй
Кровожадного убийцу искали 43 года. Им оказался добродушный пенсионер
Брошенный парень сжег любимого кролика девушки ради мести
Поставлена точка в споре об окрошке
Женщина пожаловалась на головную боль и оказалась заперта в собственном теле
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь
Все материалы
Первый тест Lada Granta Cross
Стал ли лучше самый доступный в России универсал повышенной проходимости?
Полет Mercedes-Benz CLR над Ле-Маном: как это было
20 лет одному из самых зрелищных происшествий в истории автоспорта
Лидер мнений
Первая встреча с обновленным Mercedes-Benz GLC: что изменилось после рестайлинга
Всё о новом мегароскошном седане Bentley
Самые важные факты о новом Bentley Flying Spur, которые нужно знать прямо сейчас
Представлен новый универсал BMW 3 серии
Из России уходят сразу две модели Nissan
АвтоВАЗ нашел объяснение гудящей «механике» на Lada Granta
Все материалы
Дом
Дорогу молодым
Новое жилье в Москве рекордно подешевело. Его скупают даже студенты
«У меня было около пятидесяти кредитов»
Россиянин влез в долги и обанкротился. Как ему удалось сохранить квартиру?
Время, назад
Фотограф ищет осколки Советского Союза в современных городах
В Москве подорожало дорогое жилье
Россияне полюбили селиться в плавучих домах и лодочных сараях
Обозначен предел скидок на квартиры в Москве
В России запустили ипотеку под один процент годовых
Все материалы