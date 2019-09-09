Le Figaro посчитала Киев частью России

Французская газета Le Figaro указала Киев как город, входящий в состав России. Об оплошности первым написало украинское издание «Буквы».

Неточность содержалась в видеоролике на сайте издания с брифингом президента Украины Владимира Зеленского в аэропорту Борисполь после проведения обмена с Россией. В левом верхнем углу была указана геолокация «Киев, Россия» (Kiev, Russie). При этом Зеленский был указан правильно — как украинский президент.

Россия и Украина провели обмен заключенными 7 сентября по формуле «35 на 35». Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими гражданами.

Среди участников обмена — главред портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, осужденный за участие в боевых действиях на стороне самопровозглашенных республик Донбасса Виктор Агеев, украинский режиссер Олег Сенцов.

Ранее британская газета The Guardian опубликовала статью с лучшими фотографиями за 22 августа. Среди них оказался снимок с фестиваля «Таврида» в Крыму. В подписи к изображению редакция уточнила, что кадр сделан в «Крыму, России». Однако позже издание убрало со своего сайта указание Крыма как российской территории.

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