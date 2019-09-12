Le Figaro извинилась за «российский» Киев

Французская газета Le Figaro, которая ранее указала Киев как российский город, исправила свою ошибку. Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур в своем Twitter-аккаунте.

«Заметили досадную — как нас заверили, техническую — ошибку в видео Le Figaro о возвращении украинских политзаключенных и моряков. [Это] недопустимо для известных профессионалов в медиа. Редакция извинилась и исправила», — написал посол.

Неточность содержалась в видеоролике на сайте издания с брифингом президента Украины Владимира Зеленского в аэропорту Борисполь после проведения обмена с Россией заключенными. В левом верхнем углу была указана геолокация «Киев, Россия» (Kiev, Russie).

Россия и Украина провели обмен заключенными 7 сентября по формуле «35 на 35». Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими гражданами.

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