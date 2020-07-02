На Украине оценили вероятность отмены особого статуса русского языка

Отмена конституционной нормы о свободном развитии, использовании и защите на Украине русского языка невозможна, поскольку русскоязычные граждане составляют значительную часть населения страны. Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что в статью 10 Конституции можно внести изменения только в том случае, если в парламенте наберется 300 голосов, а затем решение будет подтверждено на всеукраинском референдуме.

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Медведчук считает, что столь значительное число депутатов Верховной Рады не проголосуют за исключение из Конституции данной нормы, так как стране много русскоязычных граждан. «Практически сегодня это сделать невозможно, потому что сторонников русского языка большое количество, и это количество не даст возможность подтвердить это на референдуме», — оценил политик вероятность отмены особого статуса русского языка.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что языковой вопрос не стоит на повестке дня. При этом он отметил, что необходимо справедливо относиться ко всем национальным меньшинствам.

В марте Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который ликвидирует в стране русскоязычные школы с сентября 2020 года. Учащиеся из русскоязычных семей с пятого класса должны будут изучать на украинском языке не менее 80 процентов предметов. Программы обучения на русском отменяются.

В июле 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов власти, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

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