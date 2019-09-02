Украинский журналист обвинил поклонников пророссийского блогера в избиении

Главный редактор винницкого издания «Veжa» Андрей Качор заявил, что был избит неизвестными. В публикации на Facebook нападение он связал с угрозами от сторонников блогера Анатолия Шария.

По словам Качора, инцидент произошел 30 августа. К нему обратились несколько человек, попросив уточнить его фамилию и писал ли он про Шария. «Почти сразу сильный удар в голову и дальше я уже не очень помню. Очнулся, увидел группу людей, которые бежали в ночь через перекресток», — описал журналист произошедшее.

По предварительным выводам врачей, у Качора ушиб мягких тканей, признаки сотрясения мозга, опухшая часть лица и гематомы, переломов нет. Шарий в одном из роликов сообщил, что не видит на фото Качора в посте на Facebook «травм головы, и он не выглядит, как побитый человек».

Журналист обратился в полицию. Как сообщает «Громадьске», Качор начал получать угрозы после публикации новости от 9 июля о том, что в Виннице сожгли агитацию Шария.

Несколько украинских политиков и СМИ называют Анатолия Шария пророссийским блогером. Его также обвиняли в связях с Кремлем. По данным статистики Alexa Internet за последние 30 дней, 38,5 процента посетителей сайта Шария находятся в России, 24,9 процента — на Украине.

Ранее неизвестные избили съемочную группу телеканала «112 Украина», которая снимала репортаж в Харьковской области.

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