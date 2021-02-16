Шарий ответил на обвинение в госизмене и послал Зеленского в задницу

Блогер и оппозиционный политик Анатолий Шарий прокомментировал объявление ему Службой безопасности Украины (СБУ) подозрения в государственной измене и разжигании межнациональной розни. Об этом пишет «Страна.ua».

Он рассказал, что правоохранительные органы не вручали ему подозрение, узнал он о нем через Telegram.

«Ну что я могу сказать. У хриплого дегенерата (президента Украины Владимира Зеленского — прим. «Ленты.ру») сорвало крышу. Можете меня не прерывать, вам все равно терять нечего, у вас (телеканала «112 Украина» — прим. «Ленты.ру») забрали лицензию. У психически нездорового человека сорвало крышу», — сказал Шарий.

Он также заявил, что будет бороться за свои права в Европейском союзе (ЕС), а не на Украине, которую он назвал «черной дырой», а Зеленского — «карликом недоразвитым».

«Пошли они в задницу с этой госизменой», — сказал Шарий.

Ранее 16 февраля СБУ заподозрила Шария в государственной измене и разжигании национальной вражды. По версии следствия, он осуществлял деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере «по заказу иностранных структур». В ведомстве считают, что Шарий с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телеканалы помогал государственным и неправительственным структурам России в проведении информационных спецопераций.

Некоторые украинские политики и СМИ называют Шария пророссийским блогером. Его неоднократно обвиняли в связях с Кремлем.