На Украине открыли тысячи уголовных дел из-за «российской агрессии»

С 2014 года Служба безопасности Украины (СБУ) открыла 16 643 уголовных дела по факту государственной измены и терроризма. Об этом сообщил председатель ведомства Иван Баканов, передает портал «Новости Донбасса».

Практически все производства связаны с «оккупацией» и «российской агрессией», заявил он после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

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Баканов напомнил, что СБУ ведет досудебное расследование масштабного дела — по факту «ведения агрессивной войны против Украины со стороны России». В рамках расследования в феврале было объявлено о подозрении заместителю министра обороны России Андрею Картаполову, отметил он.

«Реальные результаты в расследовании уголовных дел по статье "Государственная измена" — сложнейшая работа, которую невозможно выполнить без тесного сотрудничества со всеми правоохранительными органами. Все мы работаем над тем, чтобы ни одно преступление не осталось без законного наказания», — сказал Баканов.

11 марта стало известно, что СНБО пригрозил уголовными делами о государственной изменен 236 бывшим депутатам Верховной Рады, которые в 2010 году голосовали за продление пребывания Черноморского флота России в Крыму. Среди голосовавших за Харьковские соглашения — олигарх Ринат Ахметов, губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий, глава партии «За будущее» Игорь Палица и другие.

26 февраля СБУ инициировала проверку аудиозаписи предполагаемого разговора между председателем политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова. До этого СНБО принял решение о введении санкций против оппозиционера, его жены Оксаны Марченко и ряда лиц, среди которых есть граждане России. Также ограничения затронули 19 юридических лиц, связанных с Медведчуком и Марченко. Причиной введения санкций стало расследование о финансировании терроризма.

Ранее СБУ заподозрила известного блогера и оппозиционного политика Анатолия Шария в государственной измене и разжигании межнациональной розни. По версии следствия, он осуществлял деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере «по заказу иностранных структур». В ведомстве считают, что Шарий с 2012 года помогал России в проведении спецопераций. Вместе с тем оппозиционер заявил, что у «психически нездорового» президента Украины Владимира Зеленского сорвало крышу. Вскоре его объявили в государственный розыск.