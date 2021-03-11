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На Украине запретят партию оппозиционера Шария

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Кадр: Анатолий Шарий / YouTube

Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск Министерства юстиции Украины, в котором ведомство просит запретить деятельность оппозиционной «Партии Шария». Об этом сообщает «Страна.ua».

«Истец просит суд истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме Минюста от 4 марта 2021 года о противоправной деятельности политической партии, и запретить деятельность "Партии Шария"», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Суд принял решение рассматривать дело по упрощенной процедуре, заседание назначено на 6 апреля.

Ранее пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила, что правоохранительные органы выявили нарушения при перерегистрации «Партии Шария», которые заключаются в предоставлении недостоверных данных.

До этого лидер партии Анатолий Шарий прокомментировал объявление ему СБУ подозрения в государственной измене и разжигании межнациональной розни. По его словам, у «психически нездорового» Зеленского сорвало крышу. «Пошли они в задницу с этой госизменой», — сказал Шарий. Оппозиционер добавил, что будет бороться за свои права в Европейском союзе, а не на Украине, которую он назвал черной дырой, а Зеленского — карликом недоразвитым.

16 февраля СБУ заподозрила Шария в совершении ряда преступлений. По версии следствия, он осуществлял деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере «по заказу иностранных структур». В ведомстве считают, что Шарий с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телеканалы помогал государственным и неправительственным структурам России в проведении информационных спецопераций.

СБУ объявила оппозиционера в государственный розыск.

Некоторые украинские политики и СМИ называют Шария пророссийским блогером. Его неоднократно обвиняли в связях с Кремлем. По данным журналистов, Шарий проживает в настоящее время в Испании.

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