Зеленский высказался о пославшем его в задницу Шарии

Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение о деятельности блогера и оппозиционного политика Анатолия Шария, которого Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает в государственной измене. Об этом пишет портал «Новости Донбасса».

Зеленский не назвал фамилию Шария, но из контекста стало понятно, что он имел в виду именного его. «Это искусственно созданные так называемые лидеры мнений, которым из Испании лучше видно, как жить в Украине», — сказал глава государства.

Ранее Шарий прокомментировал объявление ему СБУ подозрения в государственной измене и разжигании межнациональной розни. По его словам, у «психически нездорового» Зеленского сорвало крышу. «Пошли они в задницу с этой госизменой», — сказал Шарий. Оппозиционер добавил, что будет бороться за свои права в Европейском союзе (ЕС), а не на Украине, которую он назвал «черной дырой», а Зеленского — «карликом недоразвитым».

16 февраля СБУ заподозрила Шария в государственной измене и разжигании национальной вражды. По версии следствия, он осуществлял деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере «по заказу иностранных структур». В ведомстве считают, что Шарий с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телеканалы помогал государственным и неправительственным структурам России в проведении информационных спецопераций.

СБУ объявила оппозиционера в государственный розыск.

Некоторые украинские политики и СМИ называют Шария пророссийским блогером. Его неоднократно обвиняли в связях с Кремлем. По данным журналистов, Шарий проживает в настоящее время в Испании.