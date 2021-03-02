Суд разрешил арестовать Анатолия Шария

Печерский районный суд Киева выдал разрешение на задержание блогера и оппозиционера Анатолия Шария, которого Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает в государственной измене. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что это решение было принято еще 25 февраля и не подлежит обжалованию. По данным издания, Шарий в настоящее время проживает в Испании.

16 февраля СБУ заподозрила Шария в государственной измене и разжигании национальной вражды. По версии следствия, он осуществлял деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере «по заказу иностранных структур». В ведомстве считают, что Шарий с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телеканалы помогал государственным и неправительственным структурам России в проведении информационных спецопераций.

Некоторые украинские политики и СМИ называют Шария пророссийским блогером, его неоднократно обвиняли в связях с Кремлем. Сам он считает уголовное дело сфабрикованным по заказу властей в ответ на его оппозиционную деятельность.