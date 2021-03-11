На Украине откроют дела против голосовавших за Харьковские соглашения с Россией

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил Службе безопасности (СБУ) страны проверить на причастность к государственной измене всех бывших и действующих депутатов Верховной Рады, которые голосовали за подписание Харьковских соглашений с Россией в 2010 году, сообщает УНИАН.

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Как заявил секретарь ведомства Алексей Данилов, против народных избранников, причастных к ратификации договора, могут быть возбуждены уголовные дела. «Здесь очень много интересных персонажей, которые на сегодняшний день продолжают находиться в украинской политике», — сказал он.

Чиновник добавил, что спецслужбы «уже с завтрашнего дня» начнут выяснять обстоятельства и мотивацию каждого отдельного депутата голосовать за соглашение с Россией. Он подчеркнул, что к разбирательству будут также привлечены олигархи, которые в настоящее время уже далеки от политики.

В апреле 2010 года Украина и Россия подписали в Харькове соглашения об условиях пребывания Черноморского флота России. В рамках этих документов, размещение флота в Крыму было согласовано на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30 процентов, но не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров.

Позже по этому факту Государственное бюро расследований (ГБР) предъявило бывшему президенту страны Виктору Януковичу обвинение в госизмене. Следствие считает, что документы нанесли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также государственной и экономической безопасности.