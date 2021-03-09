В партии Медведчука прокомментировали его допрос СБУ по делу о госизмене

В партии «Оппозиционная платформа— За жизнь» считают допрос Службой безопасности Украины (СБУ) председателя ее политического совета Виктора Медведчука по делу о госизмене продолжением «политически мотивированной расправы». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

Согласно официальному заявлению, вопросы, которые задаются во время допроса являются тайной следствия, однако кто-то намеренно «слил» информацию о том, что Медведчук посещал СБУ. В партии отметили, что сторонники президента Украины Владимира Зеленского пытаются использовать данную ситуацию как элемент собственной пиар-кампании.

Представители «Оппозиционной платформы — За жизнь» назвали действия киевских властей политическими репрессиями с помощью уголовного преследования.

Ранее СБУ допросила Виктора Медведчука в рамках расследования дела о государственной измене. Отмечалось, что, скорее всего, допрос проводился в рамках дела по факту недавно опубликованных разговоров лиц, голоса которых похожи на Виктора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова.

26 февраля СБУ инициировала проверку аудиозаписи предполагаемого разговора между Медведчуком и Сурковым. На опубликованной записи неизвестные обсуждают компромиссы, на которые готов пойти Порошенко.

В тот же день Зеленский созвал внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в связи с «необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности». До этого СНБО принял решение о введении санкций против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и ряда лиц, среди которых есть граждане России. Также были введены ограничения против 19 юридических лиц, связанных с Медведчуком и Марченко. Причиной введения санкций стало расследование СБУ о финансировании терроризма.