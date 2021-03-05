Украина откажет своим гражданам в возможности иметь паспорт России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинцам планируют разрешить иметь двойное гражданство со всеми странами, кроме России. Видеозапись c его пресс-брифинга доступна на Facebook.

Он пояснил, что последовательно поддерживает идею президента Украины Владимира Зеленского о двойном гражданстве с другими государствами, кроме «страны-агрессора». Гражданам планируют отказать в возможности иметь паспорт России.

4 марта Зеленский подписал указ, обязывающий правительство провести инвентаризацию законодательства по вопросам, связанным с двойным гражданством. Украинцам с иностранным паспортом запретят иметь допуск к государственной тайне, претендовать на государственные должности, состоять в партиях и вести предвыборную агитацию.

В конце февраля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) дал поручение правительству в течение двух месяцев разработать законопроект, регулирующий двойное гражданство на Украине.