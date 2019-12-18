Киев предоставит гражданство «защитникам Украины»

Украинское правительство установило новый порядок предоставления гражданства иностранцам, подвергшимся политическим преследованиям «за защиту Украины, ее территориальной целостности и суверенитета». Об этом заявил премьер-министр республики Алексей Гончарук, передает «Страна.ua».

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По его словам, для иностранных граждан была упрощена и усовершенствована процедура получения украинских паспортов. «Новый порядок позволяет определить граждан, которые осуждены по политическим мотивам на территории своего государства за поддержку Украины», — пояснил Гончарук.

Кроме того, постановление Кабинета министров Украины призвано не допустить, чтобы украинское гражданство смогли получить те, кто был осужден за тяжкие и особо тяжкие преступления не по политическим мотивам.

13 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который позволит упростить получение украинского гражданства военнослужащим по контракту в Вооруженных силах Украины и гражданам «государства-агрессора», которые подверглись в своей стране преследованиям. Для получения паспорта Украины такие лица должны будут подать письменный отказ от иностранного гражданства в виде декларации.

Ранее стало известно, что МИД Украины занимается разработкой законопроекта о двойном гражданстве. Главной целью документа назвали сохранение связей между украинским государством и покинувшими его гражданами. Законопроект не будет требовать отказа от иностранного гражданства для получения украинского паспорта. Однако нормы, разрешающие наличие нескольких гражданств на Украине, не будут распространяться на россиян.

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