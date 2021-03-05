Украина запланировала легализовать второе гражданство

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев прорабатывает вопрос о возможности дать право украинцам иметь второе гражданство, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас вопрос о возможности для украинцев легально иметь паспорт иностранного государства прорабатывается в Верховной Раде. «Есть одно исключение — это страна-агрессор, с ней не может идти речь о любом двойном гражданстве», — сказал Кулеба, подразумевая Россию.

Он подчеркнул, что в первую очередь Киев планирует разрешить жителям иметь паспорта стран Евросоюза. Затем в этот перечь могут быть включены другие страны, «которые для нас дружные, которые не несут нам никакой угрозы». Запрет на возможность иметь двойное гражданство закреплен в Конституции Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которым правительству поручено в течение полугода внести в Верховную Раду законопроект о регулировании двойного гражданства.

Гражданам с иностранным паспортом запретят иметь допуск к государственной тайне, претендовать на государственные должности, состоять в партиях и вести предвыборную агитацию.