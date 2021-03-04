Зеленский обязал украинцев отчитываться о наличии второго гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которым правительству поручено в течение полугода внести в Верховную Раду законопроект о регулировании двойного гражданства. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Украинцев предполагается обязать отчитываться о наличии второго паспорта.

Гражданам с иностранным паспортом запретят иметь допуск к государственной тайне, претендовать на государственные должности, состоять в партиях и вести предвыборную агитацию.

В декабре 2019 года Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который позволит упростить получение украинского гражданства военнослужащим по контракту в Вооруженных силах Украины и гражданам «государства-агрессора», которые подверглись в своей стране преследованиям. Для получения паспорта Украины такие лица должны будут подать письменный отказ от иностранного гражданства в виде декларации.

Ранее Министерство иностранных дел Украины начало разрабатывать законопроект о двойном гражданстве. Главной целью документа назвали сохранение связей между украинским государством и покинувшими его гражданами. Однако законопроект, разрешающий наличие нескольких гражданств на Украине, не будет распространяться на россиян.

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