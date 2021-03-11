На Украине объявили войну пропагандистам

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) может заработать на Украине на следующей неделе. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает «Страна.ua».

«Во исполнение поручения президента [Владимира Зеленского] в ближайшее время, в ближайшие дни, я бы сказал, начнет свою работу международный Центр противодействия дезинформации, который будет создан на базе Совета национальной безопасности и обороны. Этот орган не является и не будет политическим. Президент будет осуществлять необходимый контроль и следить за его деятельностью», — заявил Ермак.

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Он пояснил, что цель пропагандистов, которые работают против Украины — «дестабилизировать ситуацию внутри страны и разъединить Украину с ее союзниками». Именно поэтому власти приняли решение объявить войну дезинформации.

По словам министра культуры Украины Александра Ткаченко, основными направлениями работы ЦПД будут выявление ложной информации, реагирование, противодействие, просветительство и коммуникационные проекты.

9 марта Зеленский пообещал навсегда отключить телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые, по его словам, «действуют по указке агрессора». По его мнению, трансляция трех телеканалов должна быть также заблокирована на YouTube. В начале февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о блокировке трех оппозиционных телеканалов. После этого они прекратили вещание.

На этом фоне Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила известного блогера и оппозиционного политика Анатолия Шария в государственной измене и разжигании межнациональной розни. По версии следствия, он осуществлял деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере «по заказу иностранных структур». В ведомстве считают, что Шарий с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телеканалы помогал государственным и неправительственным структурам России в проведении информационных спецопераций. Шарий же заявил, что у «психически нездорового» Зеленского сорвало крышу. Вскоре его объявили в государственный розыск.