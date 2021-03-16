СБУ провела обыски по делу о заключении Харьковских соглашений с Россией

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в административных зданиях органов власти, которые связаны с заключением Харьковских соглашений с Россией в 2010 году. Об этом сообщает «Обозреватель».

Следственные действия проводились в Верховной Раде, в ее комитетах и управлениях, Совете национальной безопасности и обороны, МИД Украины и правительстве.

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Ранее сообщалось, что депутаты Верховной Рады от партии «Слуга народа» инициировали создание временной следственной комиссии (ВСК) для расследования возможных фактов сотрудничества с Россией представителей власти.

Специальная комиссия поможет СБУ расследовать соглашение между Украиной и Россией о продлении пребывания Черноморского флота России в Крыму до 2042 года (Харьковские соглашения) в обмен на скидку цены на российский газ. Кроме того, она займется аудиозаписями предполагаемого разговора между главой политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова.

12 марта председатель СБУ Иван Баканов заявил, что с 2014 года ведомство открыло 16 643 уголовных дела по факту государственной измены и терроризма. Практически все производства связаны с «оккупацией» и «российской агрессией», заявил он.