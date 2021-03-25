ДНР усомнилась в способности Украины быстро закончить войну в Донбассе

Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова усомнилась в способности Украины быстро закончить войну в Донбассе, несмотря на заявления ее представителей. Сообщение об этом появилось на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

По ее словам, украинские дипломаты регулярно озвучивают нереалистичные сроки завершения конфликта, при этом на протяжении нескольких лет согласовывая даже «элементарные» шаги по снижению напряженности. «Согласования формулы Штайнмайера мы добивались от Киева практически три года, согласования мер по усилению режима прекращения огня — более двух лет», — сказала Никоронова.

Она добавила, что за прошедшие шесть лет до сих пор полностью не был выполнен ни один из пунктов Минских соглашений и обвинила Киев в затягивании переговорного процесса. «И как в таких обстоятельствах Украина собирается за неделю урегулировать конфликт, (...) нам абсолютно непонятно», — подчеркнула министр.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предсказал завершение войны в Донбассе за неделю, в случае если «Москва политически решит придерживаться собственных обещаний». Он добавил, что Киев давно и подробно продумал способы проведения местных выборов и вывода войск.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.