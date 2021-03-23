Глава МИД Украины назвал условия для прекращения конфликта на Донбассе за неделю

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условия для прекращения конфликта на Донбассе за неделю. По его мнению, этого можно добиться, если Москва будет соблюдать данные ею обещания. Слова главы МИД передает издание Tyžden.

«Если Москва политически решит придерживаться собственных обещаний — а они много раз говорили, что Донбасс должен остаться частью Украины, (...) конфликт может быть решен легко и достаточно быстро», — заявил Кулеба. Он добавил, что давно подробно продуманы способы проведения местных выборов и вывода войск.

Глава украинского внешнеполитического ведомства также отметил, что с декабря прошлого года наблюдается ухудшение обстановки в регионе, а также снижение эффективности трехсторонних переговоров, в которых принимают участие Москва, Киев и ОБСЕ.

Ранее омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова обвинила Украину в саботаже договоренностей и нежелании проводить следующий этап обмена пленными.

В июле 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) представителями Москвы, Киева и ОБСЕ. Его нарушение периодически констатируют все стороны конфликта.