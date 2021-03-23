Украину обвинили в саботаже договоренностей по Донбассу

Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова обвинила Украину в саботаже договоренностей и нежелании проводить следующий этап обмена пленными. Об этом сообщает РИА Новости.

«Согласно договоренностям, четко определены шаги, которые Украина должна предпринять для завершения обмена. Только после процессуальной очистки всех лиц — участников обмена процедура может считаться завершенной, что позволит перейти к обсуждению новых этапов обмена. Однако украинская сторона продолжает уклоняться от выполнения взятых обязательств», — заявила Морозова.

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По ее словам, также по вине Украины сейчас нельзя назвать точное число людей, которые содержатся в местах лишения свободы в связи с конфликтом в Донбассе.

«Сколько человек из нашего списка разыскиваемых лиц сейчас удерживаются в местах лишения свободы на территории Украины, мы сказать не можем, потому что обмен информацией по вине Киева полностью заблокирован», — сказала омбудсмен.

22 марта пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель выразила надежду, что увеличение количества обстрелов в Донбассе критически не повлияет на переговорный процесс. «Мы понимаем, что количество обстрелов увеличилось. На это есть ряд и политических, и экономических причин», — оправдалась она.

Ранее спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».

Несмотря на объявленное 27 июля 2020 года бессрочное перемирие, на линии разграничения в Донбассе в последние недели обострилась ситуация.