ДНР упрекнула Украину в нежелании мирно урегулировать конфликт в Донбассе

Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Владислав Московский упрекнул Украину в нежелании мирно урегулировать конфликт в регионе и стремлении активизировать боевые действия, передает РИА Новости.

По его словам, отказ от диалога с республикой и ведение боев позволяют украинскому руководству «сохранять хорошую мину при плохой игре» и спекулировать на проектах мирного урегулирования, «которых никто и никогда не видел». «Киевским чиновникам нужны боевые действия и жертвы для поднятия своих политических рейтингов», — пояснил Московский.

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Он также потребовал от стран-гарантов Минских соглашений — России, Германии и Франции — вмешаться в существующий кризис и принудить Украину к прямым переговорам с Донецком и Луганском. «Согласно подписанному Комплексу Минских соглашений, диалог с Донбассом — это единственный способ прекращения конфликта», — отметил пресс-секретарь.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук выступил за продолжение переговоров с Россией по ситуации в Донбассе. Он полагает, что диалог позволит выяснить «реальную позицию» Москвы и «сократить пространство для манипуляций».

Территориальный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после смены власти в стране. В 2015 году были подписаны Минские соглашения, которые подразумевают предоставление региону особого статуса и проведение местных выборов.

В июле 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) представителями Москвы, Киева и ОБСЕ. Его нарушение периодически констатируют все стороны конфликта.