Зеленский понадеялся на усиление международного давления на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Евросоюз (ЕС) продолжит усиливать давление на Россию из-за ситуации в Донбассе, сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, Киев рассчитывает «достигнуть мира» на юго-востоке страны исключительно «политико-дипломатическим путем», а потому предлагает Брюсселю разрабатывать санкции против Москвы совместно. «Уверен, что Европейский совет под председательством Шарля Мишеля в конце этого месяца будет иметь жесткую позицию касательно российской агрессии», — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что благодаря международной поддержке гуманитарная ситуация в Донбассе за последние месяцы несколько улучшилась. Он привел в пример усилия Специальной мониторинговой комиссии (СММ) ОБСЕ, специалистами которой обширные участки земли в регионе были расчищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов. «Украина делает все для достижения мира», — заключил глава государства.

Ранее представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш спрогнозировал возвращение контроля Киевом над Донбассом «в ближайшее десятилетие». «Ключ к миру в руках России», — пояснил он.

Территориальный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после смены власти в стране. В 2015 году были подписаны Минские соглашения, которые подразумевают предоставление региону особого статуса и проведение местных выборов.

В июле 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) представителями Москвы, Киева и ОБСЕ. Его нарушение периодически констатируют все стороны конфликта.