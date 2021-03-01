Украина обвинила ополчение в гибели своего военнослужащего

Украина за прошедшие сутки зафиксировала семь эпизодов нарушения режима прекращения огня в Донбассе со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Сообщение об этом появилось на странице Штаба операции объединенных сил в Facebook.

По данным командования, ополчение прицельно обстреляло позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселков Пищевик, Широкино и Водяное из 120-миллиметровых минометов, гранатометов и снайперских винтовок. Как утверждается, в результате атаки погиб один украинский военнослужащий.

В свою очередь, представители Донецка в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили в своем Telegram-канале, что за прошедшие 24 часа Киев четыре раза нарушил перемирие в регионе, обстреляв из минометов и РПГ поселки Сосновское и Ленинское. Жертв среди мирных жителей или бойцов Народной милиции не зафиксировано.

Ранее стало известно, что Киев рассчитывает восстановить контроль за украино-российской границей в неподконтрольных территориях до 2025 года. Эта стратегия была принята во исполнение обязательств по имплементации Соглашения об ассоциации с Европейским союзом (ЕС).

Территориальный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после смены власти в стране. В 2015 году были подписаны Минские соглашения, которые подразумевают предоставление региону особого статуса и проведение местных выборов.

В июле 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) представителями Москвы, Киева и ОБСЕ. Его нарушение периодически констатируют все стороны конфликта.