Украина отреагировала на желание «Справедливой России» открыть офис в Донецке

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал желание российской политической партии «Справедливая Россия — За правду» открыть представительский офис в Донецке очередным доказательством эскалации конфликта со стороны Москвы, сообщают «Новости Донбасса».

По его словам, высказывания партии демонстрируют пренебрежение Минскими соглашениями и свидетельствуют о желании российских властей «затянуть» регион в свое «политическое, экономическое и электоральное поле». Дипломат также призвал российских политиков соблюдать действующее украинское законодательство и нормы международного права.

«Задекларированная цель представительского центра "Справедливой России" (...) грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины, открывает поле для фальсификаций на российских выборах», — отреагировал Николенко.

Накануне, 22 марта, пресс-служба «Справедливой России — За правду» сообщила о грядущем создании в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) своего партийного центра. Ответственным за это был назначен Алексей Жигулин, помощник председателя партии Сергея Миронова. Центр займется помощью жителям в получении гражданства России и работой по защите социальных и избирательных прав с населением, уже имеющим российские паспорта.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.