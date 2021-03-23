Стало известно о планах перебросить тысячи украинских военных к Донецку

Украина готовит переброску к Донецку четырех тысяч военных. Об этом во вторник, 23 марта, сообщает Telegram-канал WarGonzo журналиста Семена Пегова.

Как стало известно, увеличилось число военнослужащих в подконтрольном Киеву населенном пункте Кураховка, расположенном недалеко от западных окраин Донецка. О прибытии четырех тысяч солдат ВСУ знают офицеры, отвечающие за размещение и снабжение гарнизона.

Ранее появилась информация, что в Мариуполь прибыла новая партия военных советников НАТО.

В последние недели сообщалось о возможном обострении ситуации в Донбассе. Украинские власти заявили, что не собираются переходить в наступление.