Стало известно о приезде в Донбасс военных советников НАТО

В Мариуполь прибыла новая партия военных советников НАТО. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Об их приезде стало известно от источников в городских структурах. По наблюдениям местных жителей, в Мариуполе резко увеличилось число иностранных военнослужащих. В основном они говорят на английском, но среди них есть поляки и прибалты.

В последние недели сообщалось о возможном обострении ситуации в Донбассе. В городе Горловка на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заметили боевые танки. Киев и Донецк обвинили друг друга в нарушении перемирия и неоднократном обстреле позиций 18 и 19 марта.

Украинские СМИ со ссылкой на источники на передовой сообщали, что войска приведены в полную боевую готовность.