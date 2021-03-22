ЛНР зафиксировала случай дезертирства украинских солдат в Донбассе

Представители Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) зафиксировали случай дезертирства с линии фронта двух украинских силовиков в районе поселка Новотошковское, передает РИА Новости.

По данным Луганска, военнослужащие из первого батальона 14-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули позиции с оружием в руках еще 20 марта. Сейчас их разыскивают военная полиция и командир подразделения. Направление, куда могли сбежать солдаты, не указывается.

Ранее представители ЛНР зафиксировали массовые случаи отказа украинских военных обстреливать позиции ополчения. По их словам, военные боятся, что по ним откроют ответный огонь. Для разбирательства в ситуации на линию фронта лично прибыл командир 14-й бригады ВСУ Сергей Войченко.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.