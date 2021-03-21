Украинские военные отказались выполнять приказы в Донбассе

Контрольный пункт у линии соприкосновения в Донбассе

Служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются выполнять приказы командиров в Донбассе и обстреливать позиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом рассказал представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает РИА Новости.

По его словам, «массовый отказ совершать огневые провокации» заметили в подразделениях оперативно-тактической группировки «Север». Осадчий добавил, что военные боятся, что по ним откроют ответный огонь.

Проводить работы по оборудованию позиций также отказались солдаты 80-й бригады в городе Счастье, заявил председатель. Там причиной стала боязнь заранее установленных мин. Он добавил, что на позиции для разбирательства лично прибыл командир 14-й бригады ВСУ Сергей Войченко.

Агентство отмечает, что ранее в ЛНР рассказали об отсутствии обстрелов со стороны Украины с 18 марта.

14 марта сообщалось, что военные ЛНР сбили украинский беспилотник, с помощью которого украинские военнослужащие корректировали огонь по поселку Молодежное.

В июле 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонней контактной группы представителями Москвы, Киева и ОБСЕ. Его нарушение периодически констатируют все стороны конфликта.