На Украине бывшего главу ЛНР приговорили к пожизненному заключению

Красногвардейский районный суд Днепра (ранее — Днепропетровска) заочно приговорил к пожизненному заключению бывшего главу самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Плотницкого по факту трагедии самолета Ил-76 под Луганском в июне 2014 года. Об этом сообщает УНИАН.

Кроме того, обвинительный приговор вынесен в отношении двух командиров отрядов ополчения Андрея Патрушева и Александра Гуреева.

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«Игорь Плотницкий, Андрей Патрушев и Александр Гуреев, обвиняемые в сбитии самолета Ил-76 с 40 военнослужащими ВСУ и 9 членами экипажа, приговорены к пожизненному заключению», — говорится в сообщении Днепропетровской областной прокуратуры

Как сообщил адвокат родственников погибших в катастрофе Виталий Погосян, судьи также удовлетворили иск 39 потерпевших о возмещении морального ущерба в размере 500 тысяч гривен каждому (около 18 тысяч долларов США). По его словам, суд постановил, что выплачивать средства должны осужденные.

Украинский военный самолет Ил-76 был сбит 14 июня 2014 года в окрестностях Луганска, погибли девять членов экипажа и 40 десантников.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что существуют «неопровержимые доказательства» причастности России к гибели Ил-76. Решение сбить самолет «было принято в Кремле», а в исполнение приведено «внештатным подразделением главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, известным как частная военная компания Вагнера», заявили в ведомстве.