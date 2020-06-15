Украина призналась в убийстве начальника управления милиции ЛНР

Власти Украины признались в убийстве начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Олега Анащенко. Его ликвидация была местью за сбитый в районе аэропорта Луганска Ил-76, рассказал официальный представитель украинского МВД Артем Шевченко, передает «Главред».

Украинский военный самолет Ил-76 был сбит 14 июня 2014 года в окрестностях Луганска, погибли девять членов экипажа и 40 десантников. «За их смерть государство отомстило. Не сразу, правда, но наказание неизбежно наступило», — заявил Шевченко в годовщину катастрофы.

Он пояснил, что 4 февраля 2017 года в результате операции украинских спецслужб с привлечением армейских спецназовцев был уничтожен управляемым взрывом Анащенко. По словам представителя МВД, Анащенко командовал ПВО ЛНР и был непосредственным виновником крушения Ил-76.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что существуют «неопровержимые доказательства» причастности России к гибели Ил-76. Решение сбить самолет «было принято в Кремле», а в исполнение приведено «внештатным подразделением главного управления Генштаба Вооруженных сил России, известным как частная военная компания Вагнера», заявили в Киеве.

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