Снайпер ВСУ застрелил мирного жителя под Донецком

В поселке Трудовские в Петровском районе Донецка снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) застрелил мирного жителя. Об этом сообщил в своем Telegram-канале корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.

По его словам, убитому мужчине был 71 год. «Тело не могут вывезти, ВСУ продолжают вести прицельный огонь по группам эвакуации», — заявил репортер.

Официальной информации о произошедшем в настоящий момент нет.

Ранее официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий сообщил, что к линии соприкосновения в Донбассе прибыли боевики запрещенной в России группировки «Правый сектор». «По сообщениям местных жителей, 21 марта в зоне ответственности 80-й бригады Вооруженных сил Украины замечены две группы боевиков националистической организации "Правый сектор", имеющих боевой опыт участия в так называемой антитеррористической операции», — уточнил Осадчий.

В июле 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонней контактной группы представителями Москвы, Киева и ОБСЕ. Его нарушение периодически констатируют обе стороны конфликта.