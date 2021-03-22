В ЛНР заявили о появлении «Правого сектора» у линии соприкосновения

Боевики запрещенной в России группировки «Правый сектор» прибыли к линии соприкосновения в Донбассе. О появлении радикалов в понедельник, 22 марта, сообщил официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий. Его слова передает РИА Новости.

Утверждается, что члены организации приблизилизь к линии соприкосновения со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Станица Луганская и попытались заручиться поддержкой потенциальных информаторов. «По сообщениям местных жителей, 21 марта в зоне ответственности 80-й бригады (Вооруженных сил (ВС) Украины, — прим. «Ленты.ру») замечены две группы боевиков националистической организации "Правый сектор", имеющих боевой опыт участия в так называемой антитеррористической операции», — уточнил Осадчий.

Он добавил, что первая группа была направлена с целью дестабилизировать обстановку у линии соприкосновения с помощью провокаций, в то время как участники второй группы развернули блокпост, приступив к досмотру транспорта и проверке документов местных жителей. При этом были выявлены попытки завербовать потенциальных информаторов.

Ранее сообщалось, что представители Народной милиции ЛНР зафиксировали случай дезертирства с линии фронта двух украинских силовиков в районе поселка Новотошковское. Утверждалось, что упомянутые военнослужащие из первого батальона 14-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули позиции с оружием в руках еще 20 марта. Сейчас их разыскивают военная полиция и командир подразделения.

21 марта представители ЛНР узнали о массовых случаях отказа украинских военных обстреливать позиции ополчения. По их словам, военные боятся, что по ним откроют ответный огонь. Для разбирательства в ситуации на линию фронта лично прибыл командир 14-й бригады ВСУ Сергей Войченко.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.