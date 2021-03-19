Украина запланировала провести в ДНР и ЛНР люстрацию

Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о переходном периоде на неподконтрольных территориях Донбасса, предусматривающий несколько категорий граждан, которые должны понести ответственность за работу во властных структурах самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщают «Новости Донбасса».

Один из авторов законопроекта, советник вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции Украины Богдан Чумак заявил, что процесс очищения органов власти начнется сразу после реинтеграции территорий в состав страны.

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«Логика люстрации не в том, чтобы наказать всех причастных, а именно в ограничениях ключевых виновников в доступе к должностям, на которых они могут повлиять на национальную безопасность», — подчеркнул он.

Украина не видит смысла наказывать работников социального блока, отметил он. В частности, люстрация не будет касаться спасателей и врачей. Однако участникам «незаконных вооруженных формирований» закроют доступ к органам власти и к силовым структурам.

Ополченцы, по задумке автора законопроекта, понесут уголовную ответственность за «военные преступления». «Ответственность с них не будут снимать, не будут и амнистировать их. Ведь за военные преступления, тяжкие и особо тяжкие преступления международным правом амнистия не предусмотрена», — сказал Чумак.

Ранее вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что в законодательстве появятся нормы об особой модели правосудия для неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей, которые будут применяться после возвращения территорий в состав страны. По его словам, переходное правосудие позволит «восстановить справедливость и нарушенные права человека, привлечь к ответственности тех, кто совершал преступления».

Разработать соответствующую систему поручил правительству президент Украины Владимир Зеленский.