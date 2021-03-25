ДНР и ЛНР обвинили Украину в обстреле нескольких поселков в Донбассе

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) обвинили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в обстреле нескольких населенных пунктов, находящихся под контролем ополчения в Донбассе.

Как сообщили представители Донецка в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в своем Telegram-канале, в период с 24 по 25 марта украинские силовики четыре раза нарушили режим перемирия. Под огонь крупнокалиберных минометов и гранатометов попали поселки Шахты, Спартак, Новая Таврия и Петровское.

В свою очередь представители Луганска зафиксировали два случая нарушения перемирия со стороны ВСУ. Обстрелу из минометов и гранатометов подверглись села Лозовое и Нижнее Лозовое, сообщили наблюдатели в Telegram.

По последним данным, жертв среди военнослужащих или мирного населения в регионе удалось избежать. Киев за отчетный период также не сообщал о боевых потерях.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров представил карту боевых действий в Донбассе, на которой американские военные специалисты оценили численность группировок войск обеих сторон конфликта. Утверждается, что ВСУ существенно превосходит в численности бойцов ополчения, но уступает в количестве танков и артиллерии.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.