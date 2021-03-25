Украина заявила об огневых провокациях в Донбассе

Штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины заявил, что в Донбассе противник совершил огневые провокации с целью обострить ситуацию на линии фронта. Об этом говорится на странице штаба ООС в Facebook.

В Киеве утверждают, что, по данным на 25 марта, за прошедшие сутки было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Это произошло в Донецкой области в районе населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Лебединское и других.

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Противник использовал минометы, гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие, утверждают в ООС. Потерь в украинских войсках нет.

«Российские наемники (имеются в виду силы самопровозглашенных республик Донбасса. — прим. «Ленты.ру») осуществили ряд огневых провокаций, целью которых было контролируемое обострение обстановки на Мариупольском и Авдеевском направлениях, — сказано в сообщении штаба. — Традиционно, провокации сопровождались интенсивными информационными атаками, направленными на дискредитацию Вооруженных Сил Украины».

Ранее власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что обострение ситуации на линии соприкосновения связано с активностью Украины на международном уровне.