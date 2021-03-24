ДНР назвала причину обострения ситуации в Донбассе

Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в рабочей группе по вопросам безопасности на переговорах по Донбассу Алексей Никоноров назвал причину обострения ситуации на линии соприкосновения, передает РИА Новости.

По его словам, это связано с активностью Украины на международном уровне. Такие обострения служат поводом для громких заявлений Киева «на всех возможных площадках».

«Приезд европейских или американских политиков — также ждем обострения и провокаций», — сказал Никоноров.

Ранее штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины обвинил, что вооруженные формирования ДНР и Луганской народной республики в провокациях с применением гранатометов различных типов и стрелкового оружия.

В Киеве также заявили, что конфликт в Донбассе можно закончить за неделю, если Россия будет соблюдать данные ею обещания.