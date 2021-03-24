ДНР и ЛНР обвинили в обстрелах гранатометами вдоль всей линии разграничения

Военные формирования самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обвинили в нарушении режима прекращения огня вдоль всей линии разграничения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил штаб Операции Объединенных сил (ООС).

По данным штаба, против военнослужащих Вооруженных сил Украины совершили ряд огневых провокаций с применением гранатометов различных типов и стрелкового оружия. Боевых потерь среди личного состава нет.

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Обстрелы фиксировались в возле Гнутово, неподалеку от Широкино, вблизи Славного и в некоторых других местах. В штабе ООС подчеркнули, что самые масштабные обстрелы наблюдались в пригороде Авдеевки.

22 марта пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель выразила надежду, что увеличение количества обстрелов в Донбассе критически не повлияет на переговорный процесс. «Мы понимаем, что количество обстрелов увеличилось. На это есть ряд и политических, и экономических причин», — оправдалась она.

Ранее спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».

Несмотря на объявленное 27 июля 2020 года бессрочное перемирие, на линии разграничения в Донбассе в последние недели обострилась ситуация.

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