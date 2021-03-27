Бывший премьер ДНР заявил о подготовке добровольцев из России к войне в Донбассе

Союз добровольцев Донбасса готовится к обострению конфликта на юго-востоке Украины, заявил председатель правления организации, первый премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай, передает Ura.ru.

По его словам, в случае обострения конфликта в Донбассе и наступления Вооруженных сил Украины «придут русские добровольцы». Он не уточнил, как организация готовится к подобному варианту развития событий.

Бородай также отметил, что боевые действия начнутся не раньше апреля, поскольку земля еще не просохла после зимы.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев продолжает раскачивать ситуацию в Донбассе, но военнослужащие ДНР готовы отразить любую их дипломатическую или военную атаку и отстоять интересы местных жителей.