Глава ДНР рассказал о раскачке Киевом ситуации в Донбассе

Киев продолжает раскачивать ситуацию в Донбассе, но военнослужащие самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) готовы отразить любую их дипломатическую или военную атаку и отстоять интересы местных жителей. Об этом в интервью порталу «Украина.ру» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, надеяться на то, что стягивание сил и средств с украинской стороны к линии соприкосновения делается только для запугивания, было бы крайне легкомысленно и безответственно. «Наша задача — быть готовыми сегодня, завтра, и через месяц, и через два. Поэтому наши воинские подразделения все время находятся, что называется, во всеоружии. На данный момент украинская армия ведет провокационный огонь, традиционно пытаясь переложить вину на нашу Народную милицию», — добавил Пушилин.

Он отметил, что Киев действительно готов к наступлению, однако развязывание полномасштабной войны ему не выгодно, поскольку ДНР «быстро опрокинет продвижение их войск». При этом Пушилин предположил, что президент Украины Владимир Зеленский будет максимально обострять ситуацию, выпрашивая «всяческие дивиденды, в том числе финансовые, у своих западных партнеров».

«Опасность в том, что Киев может заиграться, и эскалация наберет такие обороты, что Зеленский не сможет ее контролировать. А те же самые "партнеры" получат еще больше власти при таком положении: могут просто ситуацию подтолкнуть — и тогда конфликт перерастет в самую горячую фазу», — предположил глава ДНР.

Ранее 25 марта министр иностранных дел республики Наталья Никонорова усомнилась в способности Киева быстро закончить войну в Донбассе, несмотря на заявления ее представителей. Дипломат пояснила, что за прошедшие шесть лет до сих пор полностью не был выполнен ни один из пунктов Минских соглашений. «И как в таких обстоятельствах Украина собирается за неделю урегулировать конфликт, <...> нам абсолютно непонятно», — подчеркнула она.

В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.