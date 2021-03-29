Кремль предупредил об угрозе «опасного силового сценария» в Донбассе

Провокации со стороны украинских силовиков и нынешнее обострение ситуации в Донбассе чреваты «чрезвычайно опасным силовым сценарием». Об угрозе эскалации предупредил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости в понедельник, 29 марта.

Песков подчеркнул, что рост напряженности на юго-востоке Украины вызывает у Москвы серьезную обеспокоенность.

11 марта Песков сообщил, что в Кремле получают данные о повышении напряженности на линии соприкосновения в Донбассе. Он отмечал, что такое обострение ситуации чревато провокациями.

Ранее в понедельник командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) и власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинили друг друга в нарушении перемирия в Донбассе и неоднократном обстреле своих позиций в период с 28 по 29 марта.

26 марта президент Украины Владимир Зеленский провел экстренные консультации с представителями стран-участниц «нормандской четверки» из-за обострения ситуации в Донбассе в последние недели.