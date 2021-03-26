Зеленский провел экстренные консультации из-за обострения в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский проводит экстренные консультации с представителями стран-участниц «нормандской четверки» из-за обострения ситуации в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

Одновременно украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) собралось на срочное совещание.

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Ранее 26 марта сообщалось, что в зоне боевых действий в Донбассе под минометным обстрелом погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обстрел произошел в 13:45 вблизи поселка Шумы в Донецкой области, сообщил журналист Юрий Бутусов.

22 марта пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель выразила надежду, что увеличение количества обстрелов в Донбассе критически не повлияет на переговорный процесс. «Мы понимаем, что количество обстрелов увеличилось. На это есть ряд и политических, и экономических причин», — оправдалась она.

Ранее спикер делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».

Несмотря на объявленное 27 июля 2020 года бессрочное перемирие, на линии разграничения в Донбассе в последние недели обострилась ситуация.