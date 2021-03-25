Опубликовано видео уничтожения позиций ДНР украинскими военными

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) опубликовали видео уничтожения позиций батальона самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) «Восток». Об этом пишет портал «Обозреватель» в своем Telegram-канале.

Кадры обнародовала 54-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Военнослужащие уточнили, что на ролике запечатлен «ответный огонь» украинской стороны. Он велся из оружия, калибр которого не превышает 73 мм.

«Где-то на территории Донецкой области был себе опорный пункт, где службу несли "бравые" воины с "Востока", который основал Саша Ходок (бывший секретарь Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский — прим. "Ленты.ру"). Служили они не очень мирно, вели огонь по нашим позициям различными видам вооружения, чем приносили немало хлопот нашим ребятам», — заявили военнослужащие ВСУ.

22 марта пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель выразила надежду, что увеличение количества обстрелов в Донбассе критически не повлияет на переговорный процесс. «Мы понимаем, что количество обстрелов увеличилось. На это есть ряд и политических, и экономических причин», — оправдалась она.

Ранее спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».

Несмотря на объявленное 27 июля 2020 года бессрочное перемирие, на линии разграничения в Донбассе в последние недели обострилась ситуация.